Service Properties Trust Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Aktie der Service Properties Trust wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten unterschiedlich bewertet, mit 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einschätzungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 8 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 21,58 Prozent entspricht, was als positiv eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher von den Analysten positiv bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde die Service Properties Trust von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird jedoch als "Schlecht" eingestuft, da überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass die Service Properties Trust-Aktie derzeit -10,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als "Schlecht" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -16,07 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Service Properties Trust-Aktie zeigt einen Wert von 43, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 68,02 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Service Properties Trust.