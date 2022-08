Service News: Aktie jetzt kaufen?

Service - die aktuelle Dividendenrendite Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Service -Us beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,46 Prozent und liegt mit 0,21 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,66) für diese Aktie. Service -Us bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb… Hier weiterlesen