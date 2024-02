Service Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Sentiment und Buzz: Bei der Einschätzung einer Aktie spielt die Analyse der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Dabei werden die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse von Service -Us zeigten sich interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Fundamental: Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Service -Us als unterbewertet. Das KGV liegt mit 21,12 insgesamt 57 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Verbraucherdienste", der 49,45 beträgt. Aus fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Branchenvergleich Aktienkurs: Service -Us erreichte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,11 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +3,88 Prozent im Branchenvergleich für Service -Us im Vergleich zum Durchschnitt der "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche, die im Durchschnitt um -8,99 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -9,15 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Service -Us um 4,04 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysteneinschätzung: Die Meinung der Analysten ist insgesamt positiv, da 1 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das Durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 72 USD, was einer Entwicklung um 0,87 Prozent entspricht. Daher führt die Analysten-Untersuchung insgesamt zur Einstufung "Gut" für Service -Us.