Service Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Service-Us als Neutral-Titel einzustufen. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und bewertet sie auf einer Skala von 0 bis 100. Für die Service-Us-Aktie ergibt sich ein Wert von 23 für den RSI7, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert von 28,44 für den RSI25, der ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Service-Us verläuft derzeit bei 64,06 USD. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 75,36 USD liegt und somit einen Abstand von +17,64 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 69,83 USD, was einer Differenz von +7,92 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Hinsichtlich des Aktienkurses im Branchenvergleich hat die Service-Us-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,62 Prozent erzielt, was 24,64 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt -5,96 Prozent, und Service-Us liegt aktuell 24,58 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Service-Us in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung festgestellt werden. Dies basiert auf der Analyse des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, das zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Diskussionsstärke konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst ergibt sich somit für Service-Us in diesem Bereich eine Gesamtbewertung als "Schlecht".