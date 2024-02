Service Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Service-Us-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (72 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 0,18 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Service-Us eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Service-Us-Aktie bei 63,43 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 71,87 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +13,31 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 67,97 USD, was einer Distanz von +5,74 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Service-Us-Aktie in den letzten Monaten zugenommen hat, was als positiv bewertet wird. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite der Service-Us-Aktie bei 1,72 %, was 1,03 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.