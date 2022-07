Service Aktie: Jubelschreie!

Service -Us, ein Unternehmen aus dem Markt "Spezialisierte Verbraucherdienste", notiert aktuell (Stand 17:31 Uhr) mit 71.94 USD nahezu unverändert (-0.01 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Service -Us entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Service -Us von 71,94 USD ist mit +8,47 Prozent Entfernung vom GD200 (66,32 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 68,75 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +4,64 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Service -Us-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Service -Us 3 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Service -Us vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 71,94 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 7,03 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 77 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Fundamental: Die Aktie von Service -Us gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 14,81 insgesamt 80 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Verbraucherdienste", der 74,84 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".