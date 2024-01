Service Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldenstone Acquisition Ltd":

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Service-Us. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Aktie von Service-Us die Einschätzung "Gut" erhalten. Aktuell liegen insgesamt folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten zu Service-Us. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 72 USD, was einer erwarteten Performance von 6,51 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 67,6 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Dividende von Service-Us liegt bei 2,15 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,75 % für Diversifizierte Verbraucherdienste nur leicht darunter liegt. Die Differenz beträgt 0,59 Prozentpunkte, weshalb derzeit eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet werden kann.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie wird nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Service-Us zeigte die Beitragsanzahl eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einer negativen Änderung führte und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie von Service-Us.

