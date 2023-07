Service Aktie: Interessante Aussichten?

Der Service -Us-Kurs wird am 03.07.2023, 10:16 Uhr an der Heimatbörse New York mit 64.59 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Spezialisierte Verbraucherdienste".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Service -Us auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Service -Us investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,69 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Diversifizierte Verbraucherdienste einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,4 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,88 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Service -Us damit 55,24 Prozent unter dem Durchschnitt (50,35 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt 24,53 Prozent. Service -Us liegt aktuell 29,41 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Service -Us in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Service -Us wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.