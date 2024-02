ServiceNow, tut es schon wieder!

Die Servicenow-Aktie wurde von insgesamt 14 Analysten bewertet, wobei alle 14 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Dies ergibt im Durchschnitt ein positives Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen liegt der Durchschnitt bei 637,85 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um -16,62 Prozent vom letzten Schlusskurs von 765 USD fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Servicenow daher von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Servicenow eingestellt waren. Es gab 11 positive und drei negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse und bestätigten Handelssignalen erhält Servicenow eine positive Einschätzung.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet hat Servicenow ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 189, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Softwarebranche als überbewertet gilt. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Servicenow auf 7- und 25-Tage-Basis im neutralen Bereich liegt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung in diesem Punkt der Analyse führt.