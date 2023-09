ServiceNow Aktie im Aufwärtstrend: Analysten prognostizieren steigenden Umsatz und Gewinn

Der Kurs hat in den letzten Wochen bereits leicht zugelegt, aber es könnte zu einem Kampf zwischen Käufern und Verkäufern kommen. Ein Durchbruch über den Widerstand könnte jedoch zu weiteren Kurssteigerungen führen.

Langfristig betrachtet befindet sich die ServiceNow Aktie in einem Aufwärtstrend. Die Analysten sind optimistisch und prognostizieren steigende Umsatz- und Gewinnzahlen. Auch charttechnisch sieht es gut aus, wenn der Widerstand überwunden wird.

Fazit:

