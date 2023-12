Servcorp Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, bewertet die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Servcorp liegt bei 40, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 48 eine neutrale Situation an. Insgesamt erhält die Servcorp daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Servcorp mit 3,39 AUD inzwischen 6,6 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 10,06 Prozent, was auch hier eine positive Bewertung ergibt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Servcorp diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt zur Einschätzung bei. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

Insgesamt ergibt sich für die Servcorp eine neutrale Bewertung basierend auf dem Relative Strength Index, der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem Buzz im Internet.