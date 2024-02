Serstech AB Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "SERSTECH AB":

Die Analyse der Aktie von Serstech zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Serstech wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 60 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich, und auch hier wird Serstech mit "Neutral" eingestuft.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage neutral, jedoch wurde in den letzten ein, zwei Tagen positiver über das Unternehmen Serstech gesprochen. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Aus technischer Sicht erhält die Serstech-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,722 SEK, was einer positiven Abweichung von 24,48 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, wodurch die Serstech-Aktie auch aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird Serstech also mit einer guten Bewertung in der technischen Analyse eingeschätzt.