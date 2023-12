Serstech AB Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "SERSTECH AB":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Serstech-Aktie zeigt einen Wert von 42 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI für die letzten 25 Tage liegt bei 47,34, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Serstech.

Die Stimmung und Diskussion über Serstech in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und die Diskussionsstärke.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Serstech eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In technischer Hinsicht zeigt der aktuelle Kurs der Serstech-Aktie von 0,568 SEK eine positive Entwicklung von +9,23 Prozent im Vergleich zum GD200 (0,52 SEK) und von +5,19 Prozent im Vergleich zum GD50 (0,54 SEK). Dadurch wird der Kurs der Serstech-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.