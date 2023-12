Serstech AB Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "SERSTECH AB":

Die Aktie von Serstech wird derzeit auf der Grundlage der technischen Analyse als "Neutral" bewertet. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Serstech-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen aktuellen Wert von 0,52 SEK. Der letzte Schlusskurs von 0,516 SEK liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von -0,77 Prozent. Eine ähnliche Berechnung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen gleitenden Durchschnitt von 0,54 SEK, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe diesem Wert liegt, mit einer Abweichung von -4,44 Prozent. Basierend auf dieser einfachen Charttechnik wird die Serstech-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Ergebnisse. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung für Serstech ergeben eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung in einem Zeitraum kaum Änderungen erfahren hat. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Serstech liegt bei 68,97, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt eine Bewertung als "Neutral". Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine "Neutral"-Einstufung vergeben.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Serstech wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, und es gab keine besonders positiven oder negativen Themen in den vergangenen ein, zwei Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Serstech auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung zugeschrieben.