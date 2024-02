Serstech AB Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "SERSTECH AB":

Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen auf Kommentare und Meinungen zu Serstech untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um Serstech in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer positiven Einstufung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI für Serstech der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse vergleicht den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Serstech-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs und ergibt eine Abweichung von +24,83 Prozent, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Serstech daher langfristig als neutral eingestuft.