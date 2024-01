Sernova Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Biotechnologie-Aktie von Sernova weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 1,79 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt ist. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsausschüttung und einer Einstufung als "Schlecht".

Analysten bewerten die langfristige Aussicht der Sernova-Aktie positiv, da von insgesamt 18 Analystenmeinungen 1 als "Gut" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, aber das mittlere Kursziel wird auf 6 CAD geschätzt, was einer Erwartung von 769,57 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Von fundamentaler Seite betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sernova einen Wert von 56 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Biotechnologie-Branche als überbewertet erscheint. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Sernova-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 0,83 CAD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,69 CAD weist einen Unterschied von -16,87 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,72 CAD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sernova-Aktie daher in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.