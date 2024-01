Sernova Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Sernova neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sernova-Aktie beträgt der RSI7 47,06, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 liegt bei 56,1, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sernova im Vergleich zur Branche Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,79 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 1,79 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Sernova war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in sozialen Medien als auch in diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Einstufung "Gut" generiert.

Fundamental gesehen weist Sernova ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 56 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Durchschnitt ein KGV von 17 haben. Dies deutet darauf hin, dass Sernova derzeit aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung durch die Redaktion führt.