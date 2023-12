Sernova Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Aktienkurs von Sernova hatte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,9 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um -25,62 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Sernova eine Outperformance von +13,71 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Auch im Gesundheitspflege-Sektor konnte das Unternehmen punkten, mit einer Rendite, die um 10,01 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Sernova in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sernova-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,85 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,73 CAD liegt, was einer Abweichung von -14,12 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein weniger negativeres Bild, mit einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

In Bezug auf die Dividende weist Sernova derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie-Branche von 1,9 %. Diese Differenz von 1,9 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 56,95, was bedeutet, dass die Börse 56,95 Euro für jeden Euro Gewinn von Sernova zahlt. Dieser Wert liegt um 238 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Biotechnologie-Branche, der momentan bei 16 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.