Sernova Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Aktie von Sernova wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 56,95 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt von 19,22 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion oft von negativen Themen über das Unternehmen Sernova geprägt war. Als Resultat wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs von 0,65 CAD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er 18,75 Prozent unter dem GD200 (0,8 CAD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist jedoch einen Kurs von 0,67 CAD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Sernova-Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sernova liegt bei 28,57, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut".