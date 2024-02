Sernova Aktie: Was war das denn?

Die Sernova-Aktie hat in letzter Zeit eine gemischte charttechnische Bewertung erhalten. Der aktuelle Kurs von 0,65 CAD liegt 18,75 Prozent unter dem GD200 (0,8 CAD), was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Auf der anderen Seite zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 0,67 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,99 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Sernova-Aktie als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen vorwiegend negativ. Insgesamt überwog die negative Kommunikation und führte zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Biotechnologie-Branche hat die Sernova-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 33,31 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite mit 32,97 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.

Die Analysten haben der Sernova-Aktie langfristig ein "Gut"-Rating verliehen. Auch das mittlere Kursziel von 6 CAD deutet auf eine positive Entwicklung von 823,08 Prozent hin, was insgesamt zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie also von institutioneller Seite als "Gut" bewertet.