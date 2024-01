Sernova Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Sernova neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Sernova-Aktie beträgt 47,06, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 56,1, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In fundamentaler Hinsicht zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), dass die Sernova-Aktie aktuell überbewertet ist. Das KGV beträgt 56, während vergleichbare Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt ein KGV von 17 haben. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Analysten schätzen die Aktie von Sernova langfristig als "Gut"-Titel ein. Von 18 Analysten wurden 1 Bewertung als gut, 0 als neutral und 0 als schlecht eingestuft. Für die kommenden Monate erwarten die Analysten im Mittel ein Kursziel von 6 CAD, was einer Erwartung von 769,57 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung der Stimmungslage bei der Sernova-Aktie in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie auch mit "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht wesentlich verändert. Insgesamt erhält die Sernova-Aktie auf dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.