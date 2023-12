Sernova Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Sernova heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 55,56 Punkten, was darauf hinweist, dass Sernova weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,61, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Sernova-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Sernova-Aktie insgesamt positiv bewertet, mit 1 Gut und 0 Neutral. Das Kursziel der Analysten wird bei 6 CAD angesiedelt, was eine potenzielle Performance von 721,92 Prozent impliziert. Insgesamt erhält das Unternehmen damit von der Redaktion das Rating "Gut" für die Analysteneinschätzung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -14,12 Prozent zeigt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage auf ähnlichem Niveau liegt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 56,95, was darauf hinweist, dass der Titel überbewertet ist. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche wird ein Aufschlag von 238 Prozent gezahlt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich damit eine gemischte Bewertung für die Sernova-Aktie, mit einem neutralen technischen Rating, einer positiven Analysteneinschätzung und einer negativen Fundamentalanalyse.