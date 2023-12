Sernova Aktie: So kann man sich irren!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sernova beträgt 56, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 18,08 für die Biotechnologie-Branche liegt und somit deutlich über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält eine entsprechende "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Sernova-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennzahl zwischen 0 und 100 zu. Für die Sernova-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 88,89, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und ein RSI25-Wert von 58,06, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" nach dem Relative Strength-Index.

Im Vergleich zur Biotechnologie-Branche hat die Sernova-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,84 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +14,96 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien durchschnittlich um -26,81 Prozent gefallen sind. Im Bereich des "Gesundheitspflege"-Sektors lag die Rendite bei -22,9 Prozent, wobei Sernova um 11,06 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Sernova zu verzeichnen war. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Sernova daher auch auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.