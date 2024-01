Sernova Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Analysteneinschätzung für die Sernova-Aktie zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten alle eine Einstufung von "Gut" erhalten haben. Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier liegt somit bei "Gut". Auch aus dem letzten Monat liegen keine neuen Bewertungen vor. Die abgegebenen Kursziele deuten darauf hin, dass die Aktie von ihrem letzten Schlusskurs von 0,65 CAD um bis zu 823,08 Prozent steigen könnte. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" seitens der Analysten.

In Bezug auf die Dividende weist Sernova derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,89 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sernova-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 40, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 51,72 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich hat die Sernova-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -52,46 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -31,08 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Biotechnologie"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie mit einer Performance von 32,19 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie.

Zusammenfassend erhält die Sernova-Aktie von den Analysten ein "Gut"-Rating, weist jedoch eine negative Einschätzung in Bezug auf die Dividendenpolitik und im Branchenvergleich auf.