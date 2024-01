Sernova Aktie: Jetzt knallt es!

Die Sernova-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,82 CAD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,67 CAD, was einem Unterschied von -18,29 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,72 CAD zeigt mit einem letzten Schlusskurs darunter (-6,94 Prozent) eine negative Entwicklung, wodurch die Sernova-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sernova 56, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Biotechnologiebranche (durchschnittliches KGV von 17) als überbewertet angesehen wird. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Ausschüttung von Dividenden beträgt 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (1,79 %) als niedriger einzustufen ist. Die Differenz von 1,79 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die Sernova-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,26 Prozent erzielt, was 5,42 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt -24,19 Prozent, wobei die Sernova-Aktie aktuell 1,08 Prozentpunkte darunter liegt. Aufgrund dieser Gesamtsituation wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.