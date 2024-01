Sernova Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Aktienkurs von Sernova in der "Gesundheitspflege"-Branche hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -25,26 Prozent erzielt, was mehr als 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die eine mittlere Rendite von -23,98 Prozent verzeichnet, liegt Sernova um 1,29 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Sernova liegt bei 64,71 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 52,17. Auf dieser Basis wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

Analysten haben Sernova in den letzten zwölf Monaten mit 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen eingestuft, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 6 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 795,52 Prozent entspricht, und somit die Gesamteinschätzung der Analysten auf "Gut" festlegt.

In fundamentalen Analysen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sernova bei 56,95 liegt, was 222 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen in der Biotechnologie-Branche (17,69). Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.