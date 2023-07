Sernova-Aktie: Interessanter Einblick in das langsame, aber stabile Wachstum?

In den letzten Wochen konnte Sernova endlich wieder mit einigen positiven Nachrichten aufwarten. Dazu zählen vorläufige Studienergebnisse über das in Zusammenarbeit mit Evotec entwickelte Cell Pouch System. Anleger reagierten darauf erfreut und spiegelten ihre Freude in sichtbaren Kursgewinnen wider, allerdings gab es kürzlich keine charttechnischen Durchbrüche mehr.

Die Sernova-Aktie erreichte Ende Juni oberhalb von 0,70 Euro einen neuen Zwischenhochstand. Seitdem schwanken die Kurse etwas und sind bis zum Handelsschluss am Donnerstag auf 0,67 Euro zurückgegangen. Auf monatlicher Basis lässt sich jedoch ein Plus von 8,6 Prozent festhalten.

Sernova: Ist da noch Luft nach oben?

Das ist zwar respektabler Zuwachs, aber nicht der erhoffte große Durchbruch. Es zeigt sich erneut, dass die Performance der Sernova-Aktie stark vom...