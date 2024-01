Sernova Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Falcon Gold":

Die Aktie von Sernova wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 56,95 bewertet, was 228 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 17,36. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Sernova mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,86 Prozent in der Biotechnologiebranche. Daher wird die Aktie als eher unrentabel angesehen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt.

Langfristig betrachtet wird die Sernova-Aktie von Analysten positiv bewertet, mit einer Gesamtbewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 6 CAD, was einer potenziellen Performance von 823,08 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Stimmungs- und Buzz-Rating für Sernova zeigt eine mittlere Diskussionsaktivität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.