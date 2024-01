Sernova Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben Sernova auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. In den letzten zwei Tagen haben die Nutzer jedoch hauptsächlich negative Themen rund um Sernova aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" ergibt sich eine Rendite von -52,46 Prozent, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Biotechnologie"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -23,74 Prozent, wobei Sernova mit -52,46 Prozent deutlich darunter liegt. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sernova-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,81 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,58 CAD liegt, was einem Unterschied von -28,4 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,69 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-15,94 Prozent). Daher erhält die Sernova-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Sernova ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 56,95 auf, was 198 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" (19,1). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.