Sernova Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Sernova-Aktie: Ausschüttung und Analystenbewertung im Fokus

Die Sernova-Aktie weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie eine Dividende von 0 % auf, was 1,79 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft. In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,26 Prozent, was 5,42 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt von -19,84 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Biotechnologiebranche beträgt -24,19 Prozent, wobei Sernova aktuell 1,08 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analysten haben der Sernova-Aktie in den letzten 12 Monaten einmal die Einschätzung "Gut" und kein einziges Mal die Einschätzung "Neutral" oder "Schlecht" vergeben. Somit erhält die Aktie langfristig das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. In Bezug auf den aktuellen Aktienkurs von 0,67 CAD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 795,52 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 6 CAD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sernova-Aktie weist sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält die Sernova-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt sich, dass die Sernova-Aktie bei der Ausschüttung und der Analyse der Aktienkursentwicklung sowie der Einschätzung der Analysten auf "Neutral" bis "Gut" eingestuft wird.