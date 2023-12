Serko Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "EFG International":

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität der Aktie von Serko war in den letzten Monaten recht aktiv, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Serko als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI von Serko liegt bei 66,34 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 53,9 Punkten führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Serko ist insgesamt neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen. Weder positive noch negative Themen standen im Mittelpunkt, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet, um den aktuellen Trend der Aktie zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,32 AUD, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings liegt der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 3,92 AUD, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Serko-Aktie in der einfachen Charttechnik eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Serko eine neutrale Einschätzung basierend auf verschiedenen Faktoren wie Kommunikation im Netz, RSI und Anleger-Stimmung.

