Serko Aktie: Das kann keiner glauben

Die Einschätzung einer Aktie wird durch die Betrachtung der Kommunikation im Internet beeinflusst. Dabei spielen die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung eine wichtige Rolle. Bei Serko zeigen sich interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und weist eine normale Aktivität auf, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Serko wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 40,54 Punkten, was darauf hindeutet, dass Serko weder überkauft noch überverkauft ist, und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse und führt auch zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die Serko-Aktie liegt mit einem Kurs von 3,92 AUD aktuell +2,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +6,52 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Serko eingestellt waren. Es gab hauptsächlich positive Diskussionen und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Serko daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Serko eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung, während die technische Analyse eine kurzfristige "Neutral"- und eine langfristige "Gut"-Einschätzung liefert. Die Anlegerstimmung wird ebenfalls positiv bewertet und führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating für Serko.