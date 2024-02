Serko Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Serko zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 30 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Serko überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weniger starke Schwankungen im Vergleich. Hier ist Serko weder überkauft noch überverkauft und wird daher mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält das Serko-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war die Aktie von Serko zuletzt weder besonders positiven noch negativen Ausschlägen ausgesetzt. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Serko. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Serko die übliche Aktivität im Netz. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Serko damit als "Neutral"-Wert eingeschätzt.

Die charttechnische Entwicklung der Serko-Aktie zeigt mithilfe des gleitenden Durchschnitts, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs hingegen nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Serko-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.