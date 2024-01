Seritage Growth Properties Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Seritage Growth Properties":

Die Analysten sind der langfristigen Meinung, dass die Seritage Growth Properties-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten wird. Bisher liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 14 USD, was einer potenziellen Performance von 50,86 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 9,28 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Seritage Growth Properties in den letzten Wochen kaum verändert hat, daher wird die Aktie "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Seritage Growth Properties liegt bei 56,25, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,64, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt daher zu einem Rating "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 8,25 USD, während der letzte Schlusskurs bei 9,28 USD liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,72 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Seritage Growth Properties-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.