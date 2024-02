Serica Energy ist zurück!

Der Aktienkurs von Serica Energy im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor zeigt eine Rendite von -20,02 Prozent, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -17,28 Prozent, wobei Serica Energy mit einer Rendite von 2,74 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Serica Energy als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und gibt diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100. Für die Serica Energy-Aktie liegt der Wert des RSI7 bei 86,89, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und der Wert des RSI25 beträgt 69,17, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zur Serica Energy abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat wurden keine Analystenupdates zu Serica Energy veröffentlicht. Aus Sicht der Analysten erhält die Serica Energy-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Serica Energy. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in Kommentaren und Meinungen. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Serica Energy bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.