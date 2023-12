Serica Energy Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Serica Energy wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des 25-Tage-RSIs bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 56,92 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 50,31, was ebenfalls auf ein neutrales Rating hinweist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Serica Energy mit 9,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11,91 Prozent in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

Analysten haben überwiegend positive Einschätzungen für Serica Energy abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das Kursziel der Analysten liegt jedoch bei 0 GBP, was auf eine negative Kursentwicklung von 100 Prozent hindeutet und zu einer schlechten Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Energiesektor liegt die Rendite der Serica Energy-Aktie mit -17,11 Prozent 1,69 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral".