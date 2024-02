Serica Energy Aktie: Was könnte passieren?

Serica Energy: Aktienanalyse und Bewertung

Die aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Serica Energy-Aktie beträgt 2,53, was 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch liegt. Basierend auf diesem Kriterium wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Serica Energy-Aktie als neutral einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Serica Energy-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 86,89 (was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt) und ein Wert für den RSI25 von 69,17 (was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet). Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Analysten schätzen die Serica Energy-Aktie als "Gut" ein, mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen im letzten Jahr. Auch im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie Sektor liegt die Rendite der Serica Energy-Aktie bei -20,02 Prozent, was mehr als 3 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete eine mittlere Rendite von -17,28 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei auch hier die Serica Energy-Aktie mit 2,74 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.