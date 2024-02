Serica Energy Aktie: Keine Angst!

Der Aktienkurs von Serica Energy zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Energie-Sektor eine Rendite von -20,02 Prozent, was mehr als 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -17,28 Prozent, wobei Serica Energy mit 2,74 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen für die Serica Energy-Aktie abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es gab keine neuen Analystenbewertungen im letzten Monat, was insgesamt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Serica Energy-Aktie führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Serica Energy zeigen eine durchschnittliche Aktivität mit einer mittleren Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Wertung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Einstufung für Serica Energy in diesem Bereich.

Betrachtet man den Relative Strength-Index, so zeigt die Serica Energy-Aktie eine neutrale Position. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und bewertet diese mit einer Kennziffer zwischen 0 und 100. Der RSI7-Wert für die Serica Energy-Aktie liegt bei 86,89, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert von 69,17 ergibt eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.