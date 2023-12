Serica Energy Aktie: Füße still halten!

In den letzten zwölf Monaten hat die Serica Energy-Aktie insgesamt eine Analystenbewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" erhalten, was zu einem insgesamt positiven Rating führt. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Serica Energy. Die Dividendenrendite des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 9,2 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 11,88 % liegt, und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Serica Energy als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 2,88 insgesamt 68 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Serica Energy-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 230,78 GBP, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 234 GBP liegt, was einer Abweichung von +1,4 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 223,78 GBP, was einer Abweichung von +4,57 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt dies eine Gesamtbewertung als "Neutral".