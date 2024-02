Serica Energy Aktie: Eine neue Chance!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Serica Energy liegt derzeit bei 2, was bedeutet, dass die Börse 2,53 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Auf Basis des KGV wird sie daher als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Serica Energy beträgt 10,55 Prozent, was 1,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 12 Prozent. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Aktie im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Serica Energy-Aktie abgegeben. Davon wurden 1 Bewertung als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Somit ergibt sich ein insgesamt positives Rating für die Serica Energy-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Serica Energy vor.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An 13 Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Serica Energy diskutiert. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.