Serica Energy Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Aktie der Serica Energy wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit einer Einstufung von "Gut" in einem Fall und "Neutral" in keinem Fall. Es gab keine negativen Bewertungen. Daher wird die langfristige Einstufung als "Gut" abgeleitet. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Serica Energy. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 0 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 210 GBP lag, was auf eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent hindeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Analysten, die die Aktie als "Gut" einstuft.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Serica Energy war zuletzt positiv, mit vorwiegend positiven Meinungen in den sozialen Medien. In den letzten Tagen gab es jedoch weder stark positive noch negativen Themen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Serica Energy mit einer Ausschüttung von 9,2 % unter dem Branchendurchschnitt von 11,89 % im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Fundamental betrachtet, hat Serica Energy ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 2,88, was unter dem Branchendurchschnitt von 9,09 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine positive Bewertung erhält.