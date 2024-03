Serial System Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich auch die Aktie von Serial System intensiv diskutiert. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Reaktionen. Ebenso wurden in den letzten Tagen weder positive noch negative Themen rund um Serial System stark diskutiert. Aufgrund dieser Neutralität ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Serial System Aktie mit einem Kurs von 0,055 SGD derzeit +10 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen hingegen ist die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -21,43 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Serial System im Vergleich zur Branche Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 2,29 % aus, was 3,32 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,61 %. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft und es ergibt sich eine Bewertung von "Schlecht".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbilds bei Serial System festgestellt werden. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Serial System keine Auffälligkeiten diesbezüglich registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Veränderung der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Serial System daher für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung.