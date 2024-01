Serial System Aktie: Was für ein Plan!

Die technische Analyse der Serial System-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,08 SGD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,055 SGD weicht somit um -31,25 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,06 SGD über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -8,33 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7, der auf 7-Tage-Basis berechnet wird, liegt aktuell bei 28,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass Serial System überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt hingegen an, dass Serial System weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Serial System festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die Analyse der Kommentare und Diskussionen in den sozialen Medien ergab ebenfalls eine neutrale Stimmung, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt.

Basierend auf diesen Faktoren wird Serial System hinsichtlich der Stimmung und der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.