Seria Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Seria-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2335,6 JPY verzeichnet, wobei der letzte Schlusskurs bei 2629 JPY lag, was einer Abweichung von +12,56 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 2321,36 JPY unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +13,25 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Seria-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den sozialen Medien wurde Seria in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Auswertung der Kommentare und Diskussionen der letzten Wochen deutet auf eine positive Anleger-Stimmung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Seria-Aktie auf kurzfristiger Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie als neutral bewertet. Insgesamt erhält Seria also eine "Gut"-Bewertung bezüglich des RSI.

Die Untersuchung des Sentiments und des Buzz-Faktors ergibt, dass die Aktivität in Bezug auf Seria mittelmäßig ist und die Stimmungsänderung kaum vorhanden ist. Daher wird die Aktie langfristig als "Neutral" eingestuft.