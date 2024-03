Seria Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Seria-Aktie liegt bei 30, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Dieser Wert wird mit dem RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 33,47 liegt. Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält somit ebenfalls eine "Neutral" Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Seria.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Seria konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Seria daher auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Seria in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Seria derzeit ein "Gut" ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 2442,37 JPY, während der Kurs der Aktie bei 3085 JPY liegt, was einer Abweichung von +26,31 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 2879,06 JPY zeigt eine Abweichung von +7,15 Prozent, was ebenfalls einem "Gut"-Wert entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

