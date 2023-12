Seria Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "TURA GROUP AB":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Seria-Aktie zeigt einen Wert von 53 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 31,48 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Seria basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung zu.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Seria-Aktie 2335,42 JPY, während der aktuelle Kurs bei 2624 JPY liegt. Die Abweichung zum GD200 beträgt +12,36 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2299,44 JPY, was einer Abweichung von +14,11 Prozent entspricht und somit auch als "Gut" eingestuft wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Seria eine neutrale Einschätzung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweisen. Insgesamt wird daher ein "Neutral"-Wert für Seria festgestellt.