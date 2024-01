Seria Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der Seria-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt derzeit 17, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Basierend auf dem RSI der letzten 25 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs der Seria-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Stimmungsbild bei Seria konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Seria für dieses Kriterium daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies spiegelt sich auch in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen wider, die sich mit diesem Wert befasst haben. Daher wird die Anleger-Stimmung mit "Gut" eingestuft, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Seria-Aktie auf 2335,6 JPY, während der aktuelle Kurs bei 2629 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 2321,36 JPY, was einem Abstand von +13,25 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die technische Analyse daher die Gesamtnote "Gut".