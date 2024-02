Serco Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Das Unternehmen Serco wird momentan mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,98 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 54,79 liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass Serco eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Diskussionsintensität wird als mittel eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Was die Rendite betrifft, hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,18 Prozent erzielt, was 8,73 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die Rendite mit 8,64 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen stehen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung führt. Daher wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls mit einem "Gut" bewertet.