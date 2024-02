Serco Aktie: Es wird konkret!

Die Aktie von Serco wird von verschiedenen Analysemethoden als unterbewertet eingestuft. Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt dieses mit 8,98 insgesamt 84 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt sich in den letzten zwei Wochen positiv für Serco. An neun Tagen überwog die positive Kommunikation, während an vier Tagen die negative überwog. Auch aktuell dominieren positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Serco-Aktie in den letzten 200 Handelstagen deutlich über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie positiv bewertet.

Der Relative Strength-Index ordnet die Serco-Aktie als Neutral-Titel ein, wobei der RSI7-Wert von 39,73 und der RSI25-Wert von 28,94 zu einer Gesamteinstufung "Gut" führen.

Insgesamt wird die Aktie von Serco also sowohl aus fundamentaler, Anleger- als auch technischer Sicht positiv bewertet.