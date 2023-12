Seraphime Investment Trust Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Seraphim Space Investment liegt der RSI bei 45, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, beläuft sich auf 35,44 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein neutrales Rating für die Aktie.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zu Seraphim Space Investment haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Hinweise darauf liefern, ob das Unternehmen viel oder wenig Aufmerksamkeit auf sich zieht. Insgesamt wurde in den sozialen Medien jedoch nur unwesentlich mehr oder weniger über Seraphim Space Investment diskutiert als normal, was erneut zu einem neutralen Rating führt.

Die Stimmung rund um Seraphim Space Investment wurde von unseren Analysten auf sozialen Plattformen als neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen von Nutzern aufgegriffen, was zu einer positiven Einstufung der Aktie führt.

In der technischen Analyse weist der Durchschnitt des Schlusskurses der Seraphim Space Investment-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Abweichung von -9,92 Prozent auf, was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+1,45 Prozent), was zu einem neutralen Rating führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik ebenfalls ein neutrales Rating für die Seraphim Space Investment-Aktie.